Spettacolo di luci a Manhattan

A New York la magia è per strada. Si riempie tutta la città di luci, arte e magia. Come riporta Askanews, “circa 19.000 luci illuminano un lotto vuoto nel cuore di Manhattan” creando così una scenografia incredibile all’interno della quale si può camminare. Un campo di luci che toglie il fiato.

L’autore è Bruce Munro che ha presentato il suo progetto artistico su scala “Field of Light” e che resterà lì per un anno. “È un’esperienza molto delicata”, spiega, “e si spera che tutti la lasceranno con il cuore affettuoso e un sorriso sul viso”.

Tante le immagini già sui social di persone entusiaste e piacevolmente sorprese dalla bellezza di questo spettacolo.