Sport – Ferrara (M5S): “Bene il record della Mezza Maratona, ra portare più eventi a Ostia”

“Ostia chiama il grande sport. La Mezza Maratona si avvia a una partecipazione record e questo non può che fare bene al decimo Municipio, che sta mostrando sempre più le sue possibilità di attrazione e di crescita economica. Bisogna continuare a remare in questa direzione, come abbiamo fatto con gli urban sports: pensiamo al grandissimo evento dei World Skate Games che ci attende a settembre di quest’anno. Ma facciamo di più, impegniamoci anche a portare a Ostia i campionati del mondo di windsurf junior nel 2025. I grandi eventi rendono grande il nostro territorio“.

Così, in una nota, il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5S per la Circoscrizione Centro Italia e Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara.

