Sport Roma – Bonessio: “Bene approvazione piano di recupero piscina comunale del Quarticciolo-Alessandrino, ora l’avvio del cantiere”

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in Giunta del piano di recupero della piscina comunale ex Azzurra 7 di via Manduria al Quarticciolo che si trovava in uno scandaloso stato di abbandono da ben otto anni. Allo stesso tempo ringrazio gli Uffici Tecnici del Dipartimento Sport che hanno sbloccato un iter burocratico rimasto, per precise responsabilità, fermo per troppo tempo. Questa Amministrazione sta dimostrando, nell’ambito del più vasto processo di rigenerazione urbana che sta interessando l’intera città, di voler accelerare sul recupero degli impianti sportivi di base, anche dei quartieri più periferici.

Ora però non c’è altro tempo da perdere. Dopo l’atto di Giunta che ha recepito la proposta di project financing (partenariato pubblico privato) avanzata dal gruppo degli stessi ex dipendenti della struttura sportiva, mi auguro che tutti gli atti consequenziali e propedeutici all’avvio del cantiere abbiano tempi certi e celeri. Penso all’inserimento del progetto di recupero della piscina nel Piano Investimenti che dovrà essere approvato dall’Assemblea capitolina insieme all’assestamento di bilancio nonché la pubblicazione in temi rapidi del bando di gara a partire dal progetto del soggetto proponente.

L’obiettivo, infatti, deve essere quello di restituire quanto prima ai cittadini romani, e soprattutto a quelli del Municipio V, un impianto sportivo che non solo rappresenterà un punto di aggregazione per tante ragazze e ragazzi che vogliono praticare attività sportiva ma anche un presidio di sicurezza sul territorio”.

Così il presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, e consigliere dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Nando Bonessio.

