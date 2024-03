Sport Roma – De Gregorio-Muro (Cs): “Rinuncia forzata ai Mondiali di Atletica un danno per l’Italia. Ora investimenti per eventi sportivi internazionali d impiantistica”

“La candidatura di Roma ai mondiali di atletica del 2027 aveva ottime chances di riuscita. La rinuncia forzata, dovuta alla mancanza di una garanzia governativa, rappresenta un grave danno per la Capitale, per l’atletica italiana che tanti successi sta raccogliendo, per lo sport in generale e per l’immagine del nostro paese all’estero.

È necessario che queste importanti iniziative di promozione dello sport riprendano con forza e determinazione e col dovuto sostegno governativo. Auspichiamo anzi investimenti considerevoli sia per l’organizzazione di eventi sportivi internazionali che per moderni impianti polivalenti. La nostra proposta di realizzare il Palazzo EurOmniSport per l’atletica indoor e il ciclismo su pista nell’area dell’ex velodromo olimpico all’EUR ne è un esempio concreto e va in una duplice direzione: consentire a Roma, e all’Italia, di entrare nei circuiti internazionali da cui finora è rimasta esclusa, e restituire alla città uno spazio pubblico e sportivo”.

Così in una nota Flavia De Gregorio e Marco Muro Pes, rispettivamente capogruppo in Campidoglio e al Municipio IX Eur per la Lista Calenda Sindaco.

