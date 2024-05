Spreco alimentare – Codici presenterà nel week-end a Turi (Ba) ‘Buono a sapersi’, un’iniziativa finalizzata a un consumo responsabile e sostenibile

Lotta allo spreco alimentare per un consumo responsabile e sostenibile.

È l’obiettivo di ‘Buono a sapersi’, il progetto promosso dall’associazione Codici in partenariato con le associazioni dei consumatori Adusbef, Cittadinanzattiva, Codacons e Confconsumatori.

Nell’ambito di questa attività è stato organizzato un evento, realizzato da Codici Puglia all’interno del programma di iniziative per la tutela dei consumatori 2023/2024 finanziato con fondi della Regione Puglia. La manifestazione in questione si terrà l’1 e 2 giugno a Turi (Bari) in occasione della 32esima Sagra della ciliegia Ferrovia. Domenica 2 giugno alle ore 10,30 è in programma un incontro con la professoressa Anna Maria Giudetti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali Università del Salento, mentre alle ore 11,30 ed alle ore 16 è previsto un cooking show con lo chef Vincenzo Girasoli, che proporrà delle ricette antispreco.

“Con queste iniziative – spiega Davide Zanon, Responsabile dell’ufficio Progetti di Codici – puntiamo a sensibilizzare i consumatori sullo spreco alimentare, dimostrando che l’utilizzo corretto delle parti spesso trascurate degli alimenti può portare a piatti deliziosi e utili al nostro organismo da un punto di vista nutrizionale”.

Ad esempio, prosegue, “ Nel caso specifico del progetto ‘Buono a sapersi’ abbiamo voluto realizzare eventi sul territorio pugliese coinvolgendo esperti nel vasto ambito dell’alimentazione, dalla biologia all’agraria, dalla nutrizione al diritto alimentare, oltre a chi, come gli chef, può offrire soluzioni pratiche ed alla portata di tutti per realizzare ricette antispreco a casa”.

Dunque, prosegue Zanon, “Abbiamo pensato ad una sagra storica ed importante come quella della ciliegia Ferrovia di Turi perché sono manifestazioni molto seguite e sono occasioni preziose per conoscere meglio, se non addirittura scoprire, il territorio a livello enogastronomico e culturale. L’auspicio – prosegue il Responsabile dell’ufficio Progetti di Codici – quindi, è di coinvolgere tante persone negli eventi che abbiamo organizzato nella due giorni di Turi così da poter trasmettere e condividere informazioni ed esperienze che riteniamo possano essere molto utili”.

“È una nuova tappa del nostro percorso – concludono infine da Codici – nata per sensibilizzare i consumatori sull’importanza di un’alimentazione corretta, limitando il più possibile gli sprechi. Un’attività doverosa considerando il momento delicato e la necessità di contribuire fattivamente per migliorare la situazione”.

Per avere maggiori informazioni sulla Sagra della ciliegia Ferrovia è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione: https://www.sagraciliegiaferrovia.it/.

