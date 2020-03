Stasera in TV 12 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 12 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Quelli che stiamo vivendo sono giorni tesi, densi di preoccupazione, e la televisione resta nello stesso momento una delle poche ancore di salvataggio per poterci distrarre e anche il principale ‘canale’ per informarci. Eccola l’Italia nei giorni del coronavirus, con tutto chiuso, tutti a casa, e la quarantena che sembra non passare.

Per questo è importante distrarsi vedendo la tv. Ebbene, anche oggi, cosa possiamo vedere in prima serata? Cosa possono gustarsi gli italiani in questi giorni complicati?

In questo senso oggi giovedì 12 marzo, cosa vedremo in tv? Ecco cosa c’è, questa sera 11 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 Don Matteo – Stagione 12 Episodio 8 – Non dire falsa testimonianza (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,20 Il giustiziere della notte (Film)

Su Rai Tre, dalle 21,20 In arte – Gianna (Musica).

Su Canale 5, alle 21,20 Non si ruba a casa dei ladri (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 film in sostituzione de Le Iene Show (Show).

Su Rete 4, alle 21,20 Dritto e rovescio (Approfondimento)

Su La 7, alle 21,15 Piazzapulita (Attualita’)

Su Tv8, dalle 20.55 Calcio – Europa League – Inter Vs Getafe (Sport)

Sul Nove, alle 21,25 Bestie di Satana (Inchieste)