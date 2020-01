Siamo nella serata conclusiva del weekend e forse in tanti avranno pensato di non spendere il proprio tempo uscendo, preferendo il confort del proprio salotto per rilassarsi prima di un nuovo inizio di settimana. E cosa c’è di meglio che guardare la TV? Ecco che dunque la domanda sorge spontanea. Già: ma per vedere cosa?

Domenica 26 Gennaio cosa ci aspetta in tv? Cosa c’è stasera in tv? Cosa vedere in TV oggi in prima serata?

Riecco pronta da analizzare la Guida TV per domenica 26 Gennaio quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 c’è un prodotto molto atteso e gettonato: Al posto tuo (Film). Invece su Su Rai 2, ritorna un’altra puntata del noto e apprezzato programma di Fabio Fazio Che tempo che fa (show).

Invece su Rai 3 Veronica Pivetti ci guida verso l’informazione e l’indagine di Amore criminale Storie di femminicidio (Inchieste).

Questa sera, su Canale 5 lo spettacolo, il glamour e il gossip sono di casa con Live Non e’ la d’Urso (Show). Mentre su Italia 1 c’è il film Fantastic 4 – I fantastici 4 (Film). Invece su Rete 4, ecco l’approfondimento di Memoria dei campi (Documentario).

Infine, su tv8 ecco la prima tv di Bruno Barbieri 4 Hotel (Docureality) mentre su Nove torna Deal With It Stai al gioco (Gioco). Quanto la 7 riecco Giletti con Non e’ l’Arena (Attualita’).

Stasera in TV 26 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera domenica 26 gennaio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 Al posto tuo (Film)

Rai Due, alle 21,20 Che tempo che fa (show)

Su Rai Tre dalle 21,20 Amore criminale Storie di femminicidio (Inchieste)

Su Canale 5, alle 21,20 Live Non e’ la d’Urso (Show)



Italia 1, alle 21,20 Fantastic 4 – I fantastici 4 (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Memoria dei campi (Documentario)

La 7, alle 21,15 Non e’ l’Arena (Attualita’)

Su Tv8, dalle 21,30 Bruno Barbieri 4 Hotel (Docureality)

Sul Nove, alle 21,25 Deal With It Stai al gioco (Gioco)