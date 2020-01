Un’altra settimana ha inizio, si torna alla routine dei vari impegni di lavoro, scuola, studio e via discorrendo e i ‘fasti’ del weekend lasciano spazio alla abitudine delle maniche rimboccate: tuttavia, non c’è modo di sfuggire, per fortuna, ai momenti di relax che in genere la sera accompagnano gli italiani di fronte alla alla luce confortevole degli schermi tv. Sera dopo sera, e dunque anche questa sera, potremo goderci tanti programmi con cui svagarsi, o tramite cui magari apprendere qualcosa, informarci. Pertanto, per oggi, lunedì 27 gennaio cosa ci aspetta in tv? Cosa c’è stasera in tv? Cosa vedere in TV in prima serata?

Riecco pronta da analizzare la Guida TV per lunedì 27 gennaio quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 c’è il ritorno di una fiction che sta facendo incetta di ascolti: La guerra e’ finita – 3a puntata (Fiction). Su Su Rai 2, ritorna la prima tv della adrenalinica serie 911 – Stagione 2 Episodio 7 – Fantasmi (Telefilm). Invece su Rai 3 ecco invece Presa diretta – Emilia Romagna all’ultimo voto (Attualita’), che farà un focus sugli esiti elettorali.

Questa sera, su Canale 5 lo spettacolo torna in prima serata con una nuova puntata de Il Grande Fratello Vip 2020 (Reality). Mentre su Italia 1 c’è il film che corrobora la saga di Stallone con I mercenari 3 (Film). Quanto a Rete 4 ecco Quarta repubblica (Approfondimento).

Infine, su tv8 ecco ancora Stallone in primo piano con Rocky III (Film) mentre su Nove in prima tv Little Big Italy – Las Vegas (TalentShow). Quanto la 7 ecco un altro approfondimento politico sulle elezioni con Propaganda Live – Speciale Elezioni Regionali (Approfondimento)

Stasera in TV 27 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera lunedì 26 gennaio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 guerra e’ finita – 3a puntata (Fiction)

Rai Due, alle 21,20 911 – Stagione 2 Episodio 7 – Fantasmi (Telefilm)

Su Rai Tre dalle 21,20 Presa diretta – Emilia Romagna all’ultimo voto (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,20 Grande Fratello Vip 2020 (Reality)



Italia 1, alle 21,20 I mercenari 3 (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarta repubblica (Approfondimento)

La 7, alle 21,15 Propaganda Live – Speciale Elezioni Regionali (Approfondimento)

Su Tv8, dalle 21,30 Rocky III (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Little Big Italy – Las Vegas (TalentShow)