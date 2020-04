Stasera in TV 30 Aprile 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Immersi nell’attesa della Fase2 dovuta al Covid-19 in Italia, e ancora alle prese con l’idea di dover per chissà quanto tempo ancora stare in casa senza poter ad esempio concederci una passeggiata serale o un film al cinema oppure una cena in ristorante, ecco che anche oggi a far da padrona nella nostra serata è la televisione.

Anche questa sera, come quelle che verranno, dovremo passarla davanti alla tv. Lì dove troverà spazio l’informazione e l’intrattenimento: la tv, ancora oggi uno degli strumenti essenziali per combattere le ansie della pandemia.

Accanto ai vari programmi di informazione pronti a darci informazioni sul coronavirus, arrivano anche dei palinsesti molto ampi.

Nella serata di giovedì 30 Aprile la televisione sarà la compagnia di tanti di noi. Cosa c’è dunque in prima serata? Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 30 Aprile? Qual è il piatto del prime time?

Un’altra serata clou alle porte, in questo 30 Aprile che si prospetta come molto intrigante quanto agli ultimi dati degli ascolti che stanno mostrando sfide avvincenti.

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 30 Aprile? Ecco cosa c’è, questa sera 30/04/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Vivi e lascia vivere – Stagione 1 Episodio 3 (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,20 Salemme il bello… della diretta! – Sogni e bisogni (Show)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Il giovane Karl Marx (Film)

Su Canale 5, alle 21,21 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 No Escape – Colpo di stato (Film

Su Rete 4, alle 21,27 Dritto e rovescio (Approfondimento)

Su La 7, alle 21,15 Piazzapulita (Attualita’)

Su Tv8, dalle 21,25 Fantozzi in paradiso (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Diverso da chi? (Film)