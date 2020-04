Ascolti TV domenica 26 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: L’allieva contro la d’Urso, Exodus vs Blade Runner 2049, Fazio contro Giletti, ecco chi ha vinto

Mai come in questo periodo storico, durante il quale il Covid-19 continua a mietere vittime, informarsi è essenziale. A questo ci pensa la televisione. Ci chiediamo quando si torna a uscire e nel mentre vogliamo anche dalla tv la possibilità di rilassarci.

E anche ieri sera, in prima serata, c’è stato un pieno di programmi variegati. Nella serata di Domenica 26 aprile, la sfida si è concentrata in particolare sulle ammiraglie che hanno proposto due alternative di intrattenimento. Rai 1 ha proposto L’Allieva mentre Canale 5, invece, ha puntato su Live non è la D’Urso.

Di contro su Rai2 è stata la volta di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa, mentre su La 7 Massimo Giletti ha dato vita a una nuova puntata di Non è l’arena. Rai tre ha puntato su Blade Runner 2049, con Rete 4 che, invece, ha trasmesso Exodus.

Insomma, anche ieri tanti spunti sul piano della lotta agli ascolti tv. Una sfida che, in base agli ultimi dati riscontrabili sta evidenziando sfide sempre accese.

E ogni mattina, come sempre, a livello mediatico e televisivo, si è alla ricerca di risposte per lo share la prima serata. Così succede oggi per la giornata del 26 Aprile. Chi avrà vinto gli ascolti? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di domenica 26 Aprile 2020.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 26 Aprile 2020? Come sono andati gli ascolti TV domenica 26 Aprile 2020, i dati auditel e lo share ieri?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri, domenica 26 Aprile 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 26/04/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di domenica e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv di domenica 26 Aprile in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento.

Ascolti Tv 26 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Rai1, con la replica de L’Allieva 2, ha conquistato 3.955.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale5, invece, Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.541.000 spettatori con uno share del 12.2%. Rai2 con Che Tempo Che Fa ha conquistato 2.482.000 spettatori e l’8.4% (Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.787.000 e il 7.9%), mentre su Italia1 Mi presenti i tuoi? ha intrattenuto 1.607.000 spettatori (5.8%).

Su Rai3 Blade Runner 2049 ha raccolto 1.053.000 spettatori con il 3.9%. Rete4, invece, con Exodus – Dei e Re totalizza 1.102.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Non è L’Arena ha registrato 2.093.000 spettatori con uno share pari all’8.9%. Su Tv8, invece, I Delitti del BarLume – Il Re dei Giochi ha appassionato 619.000 spettatori (2.1%), mentre sul Nove Little Big Italy è stato seguito da 334.000 spettatori con l’1.2%.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 6.235.000 spettatori con uno share pari al 20%. Su Italia1, invece, il secondo episodio di The OC è seguito da 534.000 spettatori (1.8%), mentre CSI 5 ha registrato 949.000 spettatori con il 3%. Rai3, con Indovina Chi Viene a Cena, è stato seguito da 993.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 423.000 spettatori pari all’1.3%, mentre sul Nove Little Big Italy ha raccolto 184.000 spettatori con uno share pari a 0.6%.

Ascolti TV domenica 26 Aprile 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.031.000 spettatori pari al 15.1%, mentre L’Eredità è vista da 4.661.000 spettatori con il 19.6%. Canale5, con Avanti il Primo, ha intrattenuto 2.621.000 spettatori (13.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 4.357.000 spettatori (18.8%).

Su Rai2 Che Tempo Che Farà ha convinto 1.071.000 spettatori (4%). Italia1, invece, col primo episodio di The OC è stato visto da 459.000 spettatori (2%). Su Rai3 Tg Regione informa 4.524.000 spettatori pari al 18.3%, mentre Blob segna 997.000 spettatori con il 3.4%. Rete4, con la decima stagione di Hamburg Distretto 21, ha fatto compagnia a 538.000 spettatori (2%).

Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato 167.000 spettatori (0.7%), mentre su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 380.000 spettatori (1.4%), e sul Nove Il giorno più netto è arrivato a 217.000 spettatori con l’1%.

Aggiornamento ore 10.29

Ascolti TV domenica 26 Aprile 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia ha dato il buongiorno a 414.000 spettatori con uno share del 16.1% nella presentazione, 1.198.000 spettatori (21.6%) nella prima parte e 2.137.000 spettatori (24.2%) nella seconda parte. Sempre su Rai1 Paesi Che Vai ha ottenuto 2.000.000 spettatori (18.9%), A Sua Immagine ha convinto 2.731.000 spettatori (20.4%) e la Santa Messa ha intrattenuto 3.551.000 spettatori (26.7%).

Su Canale5 Mountains and Life ha intrattenuto 653.000 spettatori pari al 6.8%, e la Santa Messa è vista da 1.069.000 spettatori (9.7%). A seguire Le Storie di Melaverde è seguito da 899.000 spettatori (6.4%). Rai2, invece, con In Viaggio con Marcello ha raccolto 536.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 il primo episodio di Royal Pains 7 ottiene un ascolto di 225.000 spettatori (2.1%) e il secondo episodio di 297.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 TgR Estovest convince 681.000 spettatori pari al 5.1%, mentre su Rete4 Carabinieri 3 ha raccolto 334.000 spettatori con il 2.9%, e I Viaggi del Cuore segna 205.000 spettatori (1.5%). La7 con Omnibus è stato seguito da 237.000 spettatori con il 3.3%, mentre Tagadà Risponde ha informato 226.000 spettatori pari al 2.1%.

Ascolti TV domenica 26 Aprile 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è seguito da 3.783.000 spettatori con il 24.3%, e a seguire Linea Verde in replica ha raccolto 3.905.000 spettatori (19.5%). Canale5, invece, con Melaverde Editing arriva a 2.263.000 spettatori con il 13.2%.

Rai2, con Un Ciclone in Convento 18, segna 609.000 spettatori (3.5%), mentre su Italia 1 il terzo episodio di Royal Pains 7 piace a 441.000 spettatori (2.9%) e, a seguire, Sport Mediaset arriva a 1.149.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Rai3 per Enzo Biagi è seguito da 630.000 spettatori (2.8%), mentre su Rete4 Colombo ha appassionato 514.000 spettatori con il 2.4%. Infine su La7 Assassinio al galoppatoio interessa 211.000 spettatori con l’1.2%.

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV domenica 26 Aprile 2020: Daytime Pomeriggio

Ascolti TV domenica 26 Aprile 2020: Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è stato seguito da 1.148.000 spettatori con uno share del 9.2%. Rai2, invece, con La Domenica Sportiva ha segnato 450.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Tu, io e Depree è visto da 730.000 spettatori pari al 5.8%, mentre su Rai3 Tg3 Mondo interessa 485.000 spettatori con il 3.8% di share e Rete4, con, La migliore offerta, ha ottenuto 497.000 spettatori con il 3.7%.