Stellantis – I sindacati: “Il premio medio di Comau arriva a 2.490 euro, un altro risultato salariale positivo del rinnovo del CCSL”

“La società Comau del gruppo Stellantis ci ha informati che il premio che sarà erogato ad aprile, sulla base dei risultati dello scorso anno, sarà pari allo 8,4% della retribuzione annua base di riferimento, vale a dire pari a un importo di 1.996 euro per la prima area professionale (dove però al momento in concreto non ci sono lavoratori inquadrati), 2.110 Euro per la seconda e 2.590 per la terza (in cui è inquadrata la maggior parte dei lavoratori)”.

Stellantis, i sindacati sul premio medio di Comau: “Sarà possibile optare per il pagamento in welfare aziendale entro il giorno 8 marzo”

Come si legge nel comunicato stampa redatto all’unisono dalle sigle sindacali di categoria (Fim, Uilm, Fismic, e Uglm), “Il premio è sottoposto alla detassazione, o per meglio dire alla tassazione agevolata del 5%, prevista per il salario variabile. Sarà possibile optare per il pagamento in welfare aziendale entro il giorno 8 marzo, salvo poi entro poter destinare ulteriori quote di premio entro 10 aprile”.

Stellantis, i sindacati sul premio medio di Comau: “In corso anche un incontro con gli RSA per la analisi dell’andamento degli indicatori”

Dopo aver inoltre ricordato che in queste ore è previsto anche un incontro con gli RSA per la analisi dell’andamento degli indicatori, tramite la nota stampa i sindacalisti tengono infine a rimarcare che “Si tratta di un ottimo risultato dovuto al rinnovo del CCSL del 2023 e superiore del 40% a quello dello scorso anno”.

