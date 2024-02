Strade Roma – La Segnalini: “In viale Trastevere lavori sui marciapiedi, poi si passerà alla strada di notte”

Dopo la riqualificazione del primo segmento di viale Trastevere, il Dipartimento dei Lavori pubblici Csimu sta terminando la riqualificazione anche dei marciapiedi della relativa tratta, in entrambi i sensi di marcia, dalla stazione di Trastevere a via Ippolito Nievo, per una lunghezza totale di 1 km.

L’intervento ha un costo di circa 200mila euro a valere sul Bilancio partecipativo e prevede il ripristino della pavimentazione e la manutenzione di griglie e bocche di lupo.

“Le lavorazioni sui marciapiedi ammalorati è ormai alle battute finali” commenta l’Assessore Ornella Segnalini. “Lo avevamo promesso, quando a novembre abbiamo effettuato un sopralluogo con il Sindaco Gualtieri e gli Assessori Alfonsi e Patané. In quell’occasione abbiamo assistito a un intervento combinato in cui ai lavori notturni sulla strada è stata affiancata la potatura delle alberature, a seguito dei precedenti della mobilità sulla linea tranviaria. Nel corso del 2024, grazie ai fondi giubilari, proseguiremo con la riqualificazione in orario notturno di viale Trastevere fino al lungotevere. Sarà un intervento impegnativo” conclude Segnalini “su una strada complessa di oltre un chilometro, di completo ripristino”.

