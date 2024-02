“Strage di russi a Avdiivka”, blogger critica strategia: trovato morto

(Adnkronos) – Costretto a cancellare un post sull’alto numero di soldati russi morti ad Avdiivka, il blogger militare russo Andrey Morozov si sarebbe ucciso oggi con un colpo di pistola, dopo un ultimo messaggio su Telegram in cui annunciava il suo suicidio. Diversi canali Telegram pro guerra annunciano la morte del blogger, noto come Murz, riferiscono siti indipendenti russi. Fra questi vi sono i blog dell’avvocato Maxim Pashkov e della moglie dell’ultranazionalista Igor Strelkov, arrestato dopo critiche al Cremlino.

Morozov ha combattuto nelle fila della milizia filorussa di Luhansk fin dal 2014. Nell’ultimo messaggio, scritto questa mattina, ha raccontato che i suoi superiori lo hanno costretto ieri a cancellare un post in cui denunciava la morte di 16mila soldati russi e la perdita di 300 tank per conquistare Avdiivka su pressione di “prostitute politiche guidate da Vladimir Solovyov che sono troppo vili per premere sul grilletto”. Per questo “Murz” ha annunciato di volersi sparare: “lo farò da solo, dato che nessuno osa farlo”.

Morozov è stato preso di mira nel programma televisivo di Solovyov, uno dei principali propagandisti del Cremlino, dove è stato accusato di promuovere “idee disfattiste” e “fake news” per “discreditare” l’esercito russo.