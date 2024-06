Stupro studentessa a Roma – La consigliera Biolghini (Roma Futura): “Basta slls violenza sulle donne”

“L’episodio di violenza sessuale avvenuto a Roma nei confronti di una giovane studentessa indigna e sconcerta. Alla vittima e alla sua famiglia esprimo – a nome mio personale e di tutta Roma Futura – la più affettuosa vicinanza e solidarietà in un momento così difficile, pronta a fare qualunque cosa possa essere di sostegno”, dichiara la consigliera della Commissione Pari Opportunità Tiziana Biolghini.

“La violenza sessuale è uno tra i crimini più efferati, un atto di forza e sopraffazione nel più assoluto spregio del senso del rispetto verso la donna, verso la persona. Una sofferenza inaudita e un trauma che segna la vita per sempre, perché la ferita provocata è incancellabile e profonda. Roma Futura prosegue nel suo impegno con i giovani, con le istituzioni e le associazioni cittadine in un dialogo e confronto costante per una sempre più incisiva sensibilizzazione ed educazione al rispetto reciproco, affinché simili delitti sulle donne non avvengano più. È fondamentale un percorso condiviso per porre in atto ogni iniziativa volta alla prevenzione e al sostegno, sia della vittima sia dei familiari. È altresì fondamentale la promozione nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di progetti di educazione all’emotività, affettività e sessualità, perché solo con l’educazione si possono formare e crescere adulti consapevoli”.

“Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato per il loro rapido intervento che ha portato all’arresto del presunto responsabile. Le Forze dell’Ordine e la rete dei Centri antiviolenza cittadini sono i primi presidi a cui rivolgersi per chiedere aiuto e ottenere la dovuta assistenza” conclude la consigliera Tiziana Biolghini.

Max