Su RaiPlay arriva la seconda stagione di ‘Confusi’

(Adnkronos) – Arriva il 15 dicembre su RaiPlay la seconda serie di ‘Confusi’, la real comedy che racconta, con ironia, le vicissitudini dei ventenni di oggi, attraverso le storie di quattro ragazzi – Nicole (Pauline Fanton), Maria Grazia (Nicol Angelozzi), Stefania (Giulia Scarano) e Ludovico (Edoardo Giugliarelli) – che si trovano a condividere la stessa abitazione a Milano, durante gli anni dell’università. La seconda serie spera di bissare il successo della prima che “ha ottenuto – ha sottolineato Maurizio Imbriale, Direttore di Rai Contenuti Digitali e Transmediali – 1.340.000 visualizzazioni per un totale di 282.000 ore di fruizione, che ne fanno il secondo titolo più visto degli originals RaiPlay, dopo ‘Le confessioni di Mara Fuori’, lo spin off della fortunata serie, e dopo ‘Mare Fuori’ che però è un prodotto di Rai Fiction”. Ma la cosa “molto importante è che quasi il 30% del pubblico di ‘Confusi’ è under 35”. Così come è importante il grande riscontro avuto dalla serie sui social, con 1.200.000 impression.

Nella seconda stagione, che se confermerà gli ottimi risultati sarà seguita anche dalla terza, nuovi e vecchi personaggi si ritrovano alle prese con storie d’amore, passioni e legami che si intrecciano, tra risate e qualche malinconia. Nei nuovi episodi, infatti, i quattro protagonisti affrontano il secondo anno dell’università e hanno ormai consolidato le proprie abitudini, partecipano alla vita di gruppo, ma a volte chiudono la porta al mondo esterno per vivere la loro intimità e la loro confusione. Accanto a loro, compaiono nuovi ospiti della casa, con improvvise sorprese che alterano i vecchi equilibri e lasciano il pubblico con il fiato sospeso.

“I toni più sentimentali, l’intensità del legame che stringe i quattro protagonisti e un finale commovente – ha aggiunto Imbriale – caratterizzano questi nuovi dieci episodi e li rendono ancora più ricchi di emozioni e di sorprese. ‘Confusi’ è una serie che parla dei ventenni di oggi con un linguaggio veloce, ironico, smart, contaminato dai social network. Il pubblico si potrà ritrovare nella complessità delle storie dei quattro giovani protagonisti, confrontarsi e divertirsi con loro”.

Da oggi su RaiPlay sono già disponibili le interviste-confessionali ai singoli protagonisti della serie, con tante curiosità personali. “Confusi” è un original della Direzione Contenuti Digitali e Transmediali prodotta da Blu Yazmine. “Questa serie è nata sotto una buona stella – ha detto Francesca Canetta, founder and Ceo Blu Yazmine – con RaiPlay abbiamo lavorato benissimo. È un programma interamente creato in Italia, un programma stimolante e divertente. E alla creazione di questo linguaggio fatto di contaminazioni crossmediali, i giovani protagonisti hanno contribuito attivamente, perché noi siamo diversamente giovani ma loro sono giovani davvero e ci hanno aiutato a capire molto del loro modo di comunicare. E questa sinergia ha creato il successo della prima serie che siamo sicuri sarà anche quello della seconda”.

“Confusi” è una serie scritta da Nicola Lorenzi con Massimo Chiellini, Andrea De Marinis, Marianna Stefanucci, Piergiorgio Camilli. Regia di Marco Santoro. Ad accompagnare le vicende dei ‘Confusi’ tornano le musiche originali di Alfa, che ha mandato un videomessaggio di auguri alla presentazione della serie perché impegnato nella preparazione della sua partecipazione in gara a Sanremo, e Antonio di Santo.