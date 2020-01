Sveva Sagramola: chi è la giornalista e conduttrice di Geo&Geo

Sveva Sagramola è una stimata giornalista televisiva e conduttrice di trasmissioni di approfondimento giornalistico. Romana ma di origini argentine, è nata nel 1964 ed è da tanto tempo con la Rai.

Il primo programma che l’ha vista protagonista è Mixer, dove negli anni Novanta realizzava servizi, interviste ed inchieste giornalistiche. Le abilità di conduttrice invece le mette in mostra in vari programmi come Mixer Caro Diario, Mixer Giovani e Gli anni in tasca.

Nella sua carriera uno stretto legame con la natura, che nasce a partire dalla prima trasmissione sul tema: si trattava di Professione Natura, che veniva trasmesso dall’Africa.

Sveva Sagramola: chi è, età, altezza, peso, figli, marito, matrimonio e biografia della giornalista Rai

Sono ormai più di vent’anni invece che Sveva Sagramola è il volto del programma Geo&Geo. A partire dal 1998, infatti, ha condotto il programma di divulgazione di Rai 3, oltre ad essere una delle autrici dello stesso programma e a prender parte in prima persona a viaggi e documentari realizzati per la trasmissione.

Un successo incredibile quello di Geo&Geo, puntualizzato nel 2007 con il premio Internazionale Flaiano – Pegaso d’oro conferito proprio a Sveva Sagramola. Fra gli altri riconoscimenti, l’Oscar per la tv per la prima edizione di Mixer Giovani nel 1995 e il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi.

Sveva Sagramola è alta 173 centimetri e pesa circa 65 chili. Suo marito è l’imprenditore argentino Diego Dolce e da questo matrimonio, nel 2010, è nata una figlia, Petra. Un legame che va oltre la semplice vita coniugale, quella di Sveva con Diego: insieme infatti si occupano anche di adozioni a distanza con il progetto “Manos a la obra” in Argentina.