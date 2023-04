Taiwan, da Pechino Xi allerta i suoi: “Le forze armate si preparino a combattimenti reali”

Con il passare delle ore sono sempre più di guerra i venti che spazzano i confini salati dell’isola di Taiwan dove, da diversi giorni, come fosse una tavola de Risiko, la Cina continua a sommare navi da combattimento.

Taiwan, il presidente Xi: “Le forze armate, che devono ‘aumentare il loro l’addestramento militare per essere pronte a combattimenti reali”

Tanto per dare idea di quanto manchi veramente poco al peggio, quanto riportato oggi dall’emittente televisiva Cctv secondo cui, dopo aver compiuto un giro di ispezione ispezionato della marina del Comando del teatro meridionale delle truppe di Pechino, il presidente Xi Jinping avrebbe allertato “Le forze armate, che devono ‘aumentare il loro l’addestramento militare per essere pronte a combattimenti reali”.

Taiwan, il ministro Wu: “Il governo taiwanese considera la minaccia militare cinese come qualcosa che non può essere accettata e la condanniamo”

Dal canto suo Joseph Wu, ministro degli Esteri taiwanese, ha affermato a microfni della Cnn che, la tre giorni di ‘esercitazioni militari’ – e, ha aggiunto, “la loro retorica” – che Pechino ha condotto intorno all’isola di Taiwan, altro non sono che l’evidente dimostrazione dell’approssimarsi da parte di Pechino di un attacco: “Sembra che stiano cercando di prepararsi a lanciare una guerra contro Taiwan”. Dunque, ha poi aggiunto Wu, “il governo taiwanese considera la minaccia militare cinese come qualcosa che non può essere accettata e la condanniamo“. Infine, concludendo io suo intervento, il ministro ha anche tenuto a mettere in guardia l’esercito taiwanese, affinché sia pronto al peggio “entro il 2027”.

