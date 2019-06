Tariffe Tim, Vodafone, Wind: arrivano i rincari, ecco chi paga di più

Non sono ore piacevolissime per tutti i clienti delle principali compagnie telefoniche: scattano gli aumenti, arrivano i rincari e i clienti di Tim, Vodafone, Wind dovranno pagare di più. Ma quanto? E da quando? Ecco chi paga di più, e in che modalità.

Tim, Vodafone, Wind: si paga di più. Ecco da quando, quanto e come

Dunque, brutte notizie per i clienti delle tre principali compagnie telefoniche, Le quali hanno rivisto i loro piani tariffari e in pratica non promettono news positive per gli utenti: che, in effetti pagheranno di più per accedere agli stessi servizi.

I clienti mobile di Tim, Vodafone e Wind 3 riceveranno comunicazioni circa gli annunciati aumenti delle tariffe. I tre operatori telefonici imporranno delle variazioni sostanziali, e di conseguenza gli utenti pagheranno di più per utilizzare ancora agli stessi servizi di cui hanno beneficiato fino ad ora

In prospettiva, non sono neanche aumenti insignificanti, anzi: c’è chi aumenta di due euro al mese, e chi tre in più. Ecco chi e come e quando.

I rincari d’estate sono stati preannunciati tramite sms con 30 giorni di anticipo: dal punto di vista tecnico vengono definite rimodulazioni e per giugno risultano essere molto corpose se, specialmente, confrontate con la nuova ondata di prezzi competitivi di Iliad.

I clienti interessati hanno 30 giorni di tempo per accettare la variazione tariffaria o disdire. Ma quali sono i rincari? Eccoli.

Per Tim ecco un aumento di 1,99 euro al mese per tariffe ricaricabili non più in commercio, come la vecchia super-scontata Time Ten Go. In cambio si offrono minuti illimitati a tempo indeterminato o 20 Giga al mese per 1 anno dall’attivazione.

Vodafone, dal 27 luglio 2019 si farà pagare 0,99 euro per le chiamate (24 h), se il credito sulla Sim si esaurisce e dal 1° rinnovo successivo al 27 giugno 2019 l’importo mensile di diverse offerte aumenterà di 1 euro e 98 centesimi.

E poi c’è Wind 3: il 16 giugno agli utenti è stato imposto un rincaro fino a 3 euro al mese per alcune offerte, a fronte di 50 Giga in più al mese. E dal 1° giugno le offerte dati Super Internet 5GB, Super Internet Summer, Super Internet 10GB, Super Internet 20GB costeranno 2 euro in più al mese (su se arricchite di 30 giga al mese in più inclusi).