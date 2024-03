“Siamo profondamente addolorati per la prematuramente scomparsa della consigliera Valentina Paterna. Ci ha lasciato una donna giovane, tenace e appassionata per il suo lavoro. Come Azione esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutta comunità politica di Fratelli d’Italia”.

Lo dichiarano il Consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato, Fabio Scalzini Segretario provinciale di Azione e Alberto Blasi coordinatore Azione Tarquinia.

Max