Taxi – E’ ufficiale: il 21 maggio sciopero nazionale. Boccalini (‘Taxiblu 024040’): “Nessuna rassicurazione dal Ministero sui decreti attuativi del DPCM Piattaforme”

”Non essendo arrivate rassicurazioni dopo l’incontro di ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sull’emanazione dei decreti attuativi del DPCM Piattaforme – sottolinea Emilio Boccalini, vice presidente di ‘Taxiblu 024040’, il più grande radiotaxi di Milano – come categoria non possiamo far altro che confermare lo sciopero, già indetto precedentemente, per il giorno 21 di questo mese”.

Taxi, il 21 maggio sciopero nazionale. ‘Taxiblu 024040’: “Mai come questa volta parliamo di un tema che potrebbe incidere sul futuro nostro e di diverse migliaia di famiglie”

Dunque, tiene a rimarcare il professionista milanese, è ufficiale l’annuncio di uno “Sciopero nazionale che, salvo importanti nuovi sviluppi, rimane confermato e che si preannuncia come una delle più grandi manifestazioni mai attuate dalla categoria. Dato che mai come questa volta – chiosa Boccalini – parliamo di un tema che potrebbe incidere sul futuro nostro e di diverse migliaia di famiglie”.

