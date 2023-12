Taylor Swift persona dell’anno di Time per il 2023

(Adnkronos) – Taylor Swift batte Vladimir Putin e diventa la persona dell’anno di Time per il 2023. Lo ha annunciato il magazine americano su X citando il commento della 33enne pop star che ha detto che “questo è il momento più felice e di maggior orgoglio che abbia mai vissuto”.

In 96 anni che la rivista nomina la persona dell’anno, Swift – cantante, attrice, regista, produttrice – è la prima artista che riceve da sola il riconoscimento: nel 2005 era andato al frontman degli U2 Bono come parte di un gruppo di filantropi, ‘The Good Samaritans’. Lo scorso anno la persona dell’anno era Volodymyr Zelensky. E quest’anno, per opposizione, tra i candidati figurava appunto il presidente russo, che aveva ricevuto questo riconoscimento già nel 2007. Tra i candidati c’era anche Xi Jinping, Carlo III, Barbie, il presidente della Fed Robert Powell, il padre dell’artificiale Sam Altam e i procuratori che hanno incriminato Donald Trump.

“In un mondo diviso, dove troppe istituzioni stanno fallendo, Taylor Swift ha trovato un modo di superare i confini ed essere una fonte di luce – ha scritto il direttore di Time, Sam Jacobs – nessuna altro nel pianeta oggi può commuovere così tante persone così bene”.

E’ di pochi giorni fa la notizia che Taylor Swift è l’artista più ascoltata del 2023 su Spotify, con oltre 25 miliardi di ascolti, risultato che conferma l’enorme successo della cantautrice e ‘regina del pop’. Ed è stata anche nominata Artista dell’Anno di Apple Music. Tra classifiche, streaming e concerti che hanno riempito stadi di fan urlanti con braccialetti personalizzati, quest’anno Taylor Swift ha indubbiamente raggiunto una nuova vetta di popolarità. Complessivamente, nei primi 10 mesi del 2023, ha visto 65 suoi brani entrare nella Top 100 giornaliera internazionale di Apple Music, più di qualsiasi altro artista. “Sono davvero onorata di essere Artista dell’Anno di Apple Music – aveva commentato Swift – Ringrazio ogni singola persona per aver reso il 2023 l’anno più incredibile, pieno di gioia e degno di essere festeggiato di sempre. Avete riprodotto la mia musica senza sosta, l’avete cantata insieme a me a squarciagola durante i concerti e l’avete ballata nei cinema. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi. Vi ringrazio immensamente”.

Come Artista dell’Anno di Apple Music, Swift riceverà anche un premio fisico che rappresenta la straordinaria arte della creazione musicale. Ogni Apple Music Award è composto da un wafer in silicio realizzato ad hoc, sospeso tra una lastra in vetro levigato e un corpo in alluminio lavorato e anodizzato. Come gesto simbolico, al centro degli Apple Music Award c’è lo stesso chip che troviamo nei dispositivi che mettono 100 milioni di brani a portata di mano.