Temptation, ecco i corteggiatori ‘conosciuti’

Come abbiamo già scritto, è ormai scattato il conto alla rovescia per la sesta edizione di ‘Temptation Island‘, che tornerà lunedì prossimo in prima serata su Canale 5.

Se le regole sono sempre quelle (6 coppie divise per 21 giorni nell’incantevole resort sardo, e tentati tradirsi a vicenda), così come l’ormai rodato Filippo Bisciglia, chiamato a tenere le fila di matassa che andrà ingarbugliandosi sempre di più di giorno in giorno, ciò che è rimasto da svelare nell’attesa è solo l’identità dei tentatori e delle tentatrici.

Rese pubbliche infatti le identità sei coppie che parteciperanno al format prodotto dalla ‘Fascino Pgt’ della De Filippi (Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina), ora è la volta dei 26 single – 13 ‘ragazzoni palestrati’, ed altrettante sexy amazzoni – i cui volti in anteprima incuriosiscono i telespettatori fedeli al format.

Al momento sono stati individuati alcuni volti noti tra questi.

A quanto sembra infatti, ad indurre al peccato i partecipanti troveremo ra gli altri la 26enne di salerno Federica Lepanto (che trionfò al Gf 14), il piemontese 29enne Giulio Raselli (già nel dating show, poi eliminato da Giulia Cavaglia), il 30enne Rodolfo Salemi (ex corteggiatore), il 24enne Alessandro Cannataro (calciatore reso popolare non dalle doti tecniche sul campo, ma per aver corteggiato a Sara Affi Fella), calciatore anche il 26enne Nicolas Bovi (ex dell’ex corteggiatrice Beatrice Valli, con la quale ha fatto un figlio).

Max