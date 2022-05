Termovalorizzatore Roma, Radicali italiani: raccolta firme per referendum

I Radicali Italiani avvieranno una raccolta firmbe per un referendum sul nuovo termovalorizzatore a Roma. “Nella Capitale da circa sedici anni non viene costruito un impianto di gestione dei rifiuti nonostante i poteri speciali in vigore per diversi periodi. Ciò dimostra che senza la partecipazione popolare nessun impianto verrà mai costruito. Per questo è importante chiedere ai cittadini cosa ne pensano: il referendum imporrebbe un grande dibattito in città sul piano complessivo della giunta e sulle alternative possibili.”: è quanto emerge da una nota.

Ecco nello specifico cosa hanno dichiarato. “Nella Capitale da circa sedici anni non viene costruito un impianto di gestione dei rifiuti nonostante i poteri speciali in vigore per diversi periodi. Ciò dimostra che, oggi come ieri, senza la partecipazione popolare nessun impianto verrà mai costruito a Roma tantomeno un termovalorizzatore da 600.000 tonnellate l’anno. Non c’è decreto che tenga. La Capitale non può permettersi altri cinque anni di immobilismo conseguenti ad uno scontro, che già c’è, tra i partiti a favore e quelli contro”.

“Per questo è importante chiedere ai cittadini cosa ne pensano – continuano -: il referendum imporrebbe un grande dibattito in città sul piano complessivo della giunta e sulle alternative possibili.”.