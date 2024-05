‘Terra Madre e Festa del Bio’, dal 24 al MAXXI di Roma l’anteprima dell’evento in cartellone a settembre  al Salone del Gusto di Torino

Stamane, presso la Sala Cavour del Ministero dell’Agricolturadella Sovranità Alimentare e delle Foreste di via Venti Settembre, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione della manifestazione ‘Terra Madre e Festa del Bio’.

Organizzato in collaborazione tra Slow Food Italia, Regione Lazio, Arsial e FederBio, l’evento sarà ospitato dal MAXXI di Roma dal 24 al 26 maggio.

‘Terra Madre e Festa del Bio’, una anteprima di tre giorni in cui cibo, clima e bellezza come prospettiva di tutte e tutti riguardo alla vita su questo Pianeta

Una tre giorni in cui cibo, clima e bellezza come prospettiva di tutte e tutti riguardo alla vita su questo Pianeta, saranno al centro di conferenze e lavori di gruppo, laboratori per famiglie e un mercato con i produttori Slow Food e del biologico del Lazio. Anteprima Terra Madre ospita la prima edizione di un incontro nazionale che vede oltre 200 giovani attivisti confrontarsi sui tre grandi temi della manifestazione.

L’evento è il punto di partenza di un’attività trasversale, che coinvolge i giovani di oltre 30 associazioni e prevede l’elaborazione di un documento di sintesi, frutto della tre giorni di lavori, che sarà presentato ufficialmente in occasione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino, dal 26 al 30 settembre.

‘Terra Madre e Festa del Bio’: un grande mercato di filiera corta con la partecipazione dei produttori dei Mercati della Terra della regione, tra cui molti Presìdi Slow Food, associazioni e produttori biologici del Lazio

Nel programma della tappa di Roma della Festa del BIO, giunta alla sesta edizione, sono previsti talk di approfondimento sulla transizione agroecologica, sulle storie di biodiversità, sul ruolo del biologico nel contrasto alla crisi climatica e sulla sensibilizzazione verso stili alimentari sostenibili per il Pianeta. Tra le attività in programma anche momenti di degustazione, show cooking e laboratori.

Durante la tre giorni di Roma sarà rappresentata anche una forma concreta di sovranità alimentare: un grande mercato di filiera corta con la partecipazione dei produttori dei Mercati della Terra della regione, tra cui molti Presìdi Slow Food, associazioni e produttori biologici del Lazio.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), Giancarlo Righini (Assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio), Barbara Nappini (Presidente di Slow Food Italia), Maria Grazia Mammuccini (Presidente di FederBio), e Massimiliano Raffa (Commissario Straordinario di Arsial).

