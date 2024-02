Terribile incidente su pista Porsche a Nardò, morto un collaudatore

(Adnkronos) – Un collaudatore di 36 anni ha perso la vita questa mattina su una pista di prova del Nardò Technical center della Porsche engineering, in provincia di Lecce, nello scontro fra la moto su cui era a bordo e un’auto. Vani si sono rivelati i soccorsi. Sul posto è intervenuta la Polizia del locale commissariato di Nardò per gli accertamenti del caso. Ferito, in modo non grave, il conducente dell’auto. Da ricostruire le cause dell’accaduto. Il Ntc presenta varie piste di prova per collaudi, anche da parte di esterni, che sono sottoposte a rigidi criteri di sicurezza.