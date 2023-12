Threads arriva in Europa, cos’è e come funziona

Threads è arrivato in Europa dopo essere sbarcato negli Stati Uniti. Ma cos’è Threads? Il social si presenta principalmente come un network testuale, configurato come un social network in cui gli utenti hanno la possibilità di condividere brevi messaggi di testo con una lunghezza massima di 500 caratteri, eventualmente accompagnati da foto (massimo 10) e video. Gli utenti possono rispondere ai post degli altri, dando vita a conversazioni pubbliche su specifici argomenti e generando feed personalizzati con contenuti ritenuti interessanti per l’utente.

Una caratteristica distintiva di Threads è la sua integrazione con Instagram. Gli utenti possono collegare i loro account, permettendo così la condivisione automatica dei contenuti pubblicati su Threads anche sulla nota piattaforma di immagini. Questo sistema di cross-posting offre un’esperienza più fluida e integrata tra i servizi di Meta.

Per iniziare, è necessario scaricare un’app che sarà successivamente collegata al profilo Instagram (per l’Europa esiste un’alternativa, di cui parleremo in seguito), oppure è possibile accedere al sito threads.net. Gli utenti hanno la possibilità di condividere messaggi di testo accompagnati da immagini e video. Possono inoltre pubblicare link a siti esterni, creare sondaggi, utilizzare Gif e messaggi vocali.

Threads include funzionalità comuni come gli hashtag #, le menzioni @, la possibilità di ripostare e citare i post altrui, e la capacità di seguire altri profili. L’utente può scegliere tra i feed “Per te”, con contenuti selezionati dall’algoritmo, e “Following”, con i thread delle persone seguite in ordine cronologico.