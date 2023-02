TikTok, stretta contro chi viola le regole: ecco i nuovi aggiornamenti

(Adnkronos) – Come parte dell’impegno nel mantenere la piattaforma un luogo sicuro e inclusivo, TikTok annuncia nuovi aggiornamenti e funzionalità che consentono di intervenire in modo più efficace nei confronti di chi viola ripetutamente le policy e favorire una maggiore trasparenza su tutte le decisioni relative all’applicazione delle Linee Guida della Community. Lo sottolinea TikTok.

È stato annunciato oggi il nuovo aggiornamento nell’applicazione delle policy che disciplinano gli account, che consente di intervenire in modo più efficace e mirato nei confronti di chi viola ripetutamente le regole, aiutando a rimuovere con più efficienza e rapidità i profili ritenuti pericolosi e, al tempo stesso, a dare un quadro più chiaro alla maggioranza dei creator che seguono le regole, senza penalizzare chi le viola involontariamente e in rari casi.

Secondo le analisi della piattaforma, infatti, quasi il 90% dei creator che viola le regole lo fa utilizzando sempre la stessa funzionalità e oltre il 75% ripetutamente nei confronti della stessa categoria di policy. Con il nuovo sistema, ogni volta che un utente pubblica un contenuto che viola una delle Linee Guida della Community l’infrazione viene registrata sul suo account nel momento in cui il contenuto viene rimosso. Quando raggiunge il limite di violazioni stabilito per una determinata funzionalità (come i commenti o le Live) o policy (ad esempio in caso di bullismo o molestie), l’account viene rimosso in maniera permanente. Le soglie variano secondo il potenziale danno che la rispettiva violazione può causare ai membri della community: per esempio, il limite può essere più restrittivo per le violazioni della policy contro la promozione di ideologie d’odio rispetto alla condivisione di spam poco pericoloso.