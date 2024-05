Tor Bella Monaca – La Celli: “Bene l’intervento forze dell’ordine, l’amministrazione in campo con grande opera di rigenerazione e riscatto”

“Ringrazio le forze dell’ordine che hanno proceduto alla bonifica e allo sgombero dei locali in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. Un intervento sicuramente necessario per ripristinare la legalità e contrastare la criminalità. Suggerirei al presidente del Municipio VI Nicola Franco di mettere entusiasmo non solo per questo ma anche per le soluzioni e i progetti che si possono attuare affinchè si avveri realmente il suo e il nostro sogno di cambiare Tor Bella Monaca. Altrimenti tutto rischia di evaporare in poco tempo e di trasformarsi solo in r operazioni spot. Riconosca quindi Nicola Franco l’impegno dell’amministrazione capitolina e del sindaco Roberto Gualtieri che è riuscito ad ottenere e difendere i fondi Pnrr per il PUI e per il PINQuA facendo partire una straordinaria opera di rilancio di Tor Bella Monaca. Come ho avuto modo di illustrare martedì ai cittadini in un incontro pubblico, il nostro obiettivo è realizzare una rigenerazione urbana e sociale duratura per garantire opportunità lavorative e formative, spazi di aggregazione, migliorare la qualità della vita e soprattutto alternative vere alla criminalità per tanti giovani. Solo così possiamo dire di aver contribuito concretamente al riscatto del territorio e delle aree di periferia”.

Lo afferma in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

