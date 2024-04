Tpl Roma – Casini e Leoncini (Iv): “L’aula ha bocciato la nostra mozione contro il rincaro dei biglietti”

“L’Assemblea capitolina ha bocciato oggi la nostra mozione urgente con la quale abbiamo chiesto al sindaco e alla Giunta di avviare un tavolo di confronto con gli altri soci del consorzio Metrebus affinché vengano reperite le risorse economiche necessarie per evitare l’aumento del costo dei biglietti del trasporto pubblico locale da 1,50 a 2 euro.

Una prospettiva che si potrebbe purtroppo concretizzare già a partire dal prossimo 1° luglio, ma che vogliamo assolutamente scongiurare.

Non la pensano così, evidentemente, i consiglieri di maggioranza, che al momento del voto hanno preferito astenersi, affossando di fatto la nostra mozione. La maggioranza, dunque, non solo chiude gli occhi davanti alle mille inefficienze di un sistema di trasporti che sta collassando ogni giorno di più, ma addirittura resta inerte di fronte al nostro invito ad attivarsi concretamente per migliorare l’offerta dei servizi ed evitare la beffa di un aumento ingiustificato delle tariffe.

Noi continueremo a lavorare perché si trovi invece una soluzione diversa, che punti a innalzare la qualità dei servizi per i cittadini e tuteli dai rincari gli utenti e le fasce più deboli della popolazione”.

Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max