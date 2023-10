Tradimenti e ‘scappatelle’: ecco le città ed i quartieri maggiorente interessati da questo crescente fenomeno sociale, come rivela un recente studio

Molti nemmeno potevano immaginare che, Lazio e Lombardia sono accomunate dalla medesima propensione al tradimento, tendenza che in entrambe le regioni riguarda 8,8 uomini ed 8,5 donne su 10.

Questo almeno, è quanto è riuscito a rilevare l’ormai noto portale (conosciuto per garantire un’avventura in totale discrezione e anonimato), Incontri-ExtraConiugali.com il quale, attraverso un nuovo sondaggio su un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, equamente distribuiti nelle diverse regioni italiane, rappresentativo della popolazione di età compresa tra i 25 ed i 64 anni.

Tradimenti e ‘scappatelle’, dopo il Lazio e la Lombardia è il centro Italia a distinguersi per l’alta percentuale di ‘fedigrafi/e’

Dunque rivela lo scottate studio, al terzo posto di questa nuova “geografia del tradimento” si colloca poi la Campania con 8,7 uomini ed 8,4 donne su 10 che vogliono tradire. E poi ancora Toscana (8,5 uomini ed 8,4 donne su 10) ed Emilia-Romagna (8,2 uomini ed 8,3 donne su 10).

Seguono poi Piemonte (8,1 uomini e 7,9 donne su 10), Liguria (8 uomini e 7,8 donne su 10), Veneto (7,9 uomini e 7,7 donne su 10), Umbria (7,8 uomini e 7,6 donne su 10), Sardegna (7,7 uomini e 6,9 donne su 10) e Sicilia (7 uomini e 6,5 donne su 10).

Tradimenti e ‘scappatelle’, ecco le città ‘più a rischio’ e, soprattutto, i quartieri dove il fenomeno è molto più diffuso

Ad esaminare poi le nostre singole città, è Roma a collocarsi al primo posto, con una propensione al tradimento pari al 90%. Sul podio i suoi quartieri Parioli (97%), Trieste (96%) e Balduina (95%).

A seguire Milano con l’88% di propensione verso le relazioni extra coniugali. Nel capoluogo lombardo si tradisce soprattutto in zona Fiera (97%), Stazione Garibaldi-Niguarda (96%) e Stazione Centrale-Bicocca (93%).

Insomma in entrambe le città —Roma e Milano— si tradisce di più nei quartieri più a Nord, mentre la propensione al tradimento è minore spostandosi verso Sud.

Al terzo posto tra le città italiane con la maggiore tendenza a tradire troviamo Napoli con l’85%. “Qui i quartieri più “traditori” sono a Sud: “Vomero” con il 90% di propensione al tradimento, “Posillipo” con l’88% e “Chiaia” con l’84%» sottolineano gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com.

Quarta è Bergamo con l’84%. «Qui si tradisce in particolare nei quartieri al Centro della Città: in zona Sant’Alessandro (89%), Pignolo (88%) e San Paolo (86%)» dicono gli analisti.

Segue Palermo che si attesta all’82%, con tradimenti più frequenti a Sud e Sud Ovest della Città, con Palazzo Reale-Monte di Pietà (94%), Tribunali-Castellammare (92%) e Settecannoli (86%) sul podio.

Tradimenti e ‘scappatelle’, i ‘casi’ di Palermo e Firenze: nella prima città sono soprattutto gi uomini a tradire, nella seconda le donne…

“E poi ancora è Firenze ad avere l’80% di propensione al tradimento, soprattutto nei quarteiri al Centro e Centro-Nord della Città”, sottolineano gli analisti del portale Incontri-ExtraConiugali.com, con Campo di Marte (88%), Centro Storico (87%) e Novoli (86%) ad avere il maggior numero di infedeli.

Ma, nello specifico, cosa divide Palermo e Firenze? “Abbiamo scoperto che mentre a Palermo a tradire sono soprattutto gli uomini (92%) contro un valore pari al 72% per le donne, a Firenze troviamo la situazione inversa: il 90% per il tradimento femminile contro il 70% per quello maschile”, risponde Alex Fantini, fondatore del seguitissim portale d’incontri.

Max