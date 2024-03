 ‘Transforming Roma’ al Mipim 2024: la Capitale racconta le trasformazioni in atto nella città e le grandi opportunità di investimento che derivano

“Transforming Rome” è il tema con cui Roma Capitale sarà presente al Mipim 2024, la fiera di riferimento del real estate, dell’edilizia e del mercato immobiliare che si svolgerà dal 12 al 15 marzo, a Cannes (Francia).

L’evento è l’appuntamento immancabile per i principali decision maker del comparto, sviluppatori, investitori, territori, agenzie di sviluppo e autorità locali, fondi di investimento, società di costruzioni, società di servizi.

Ogni anno partecipano più di 20.000 visitatori e oltre 2.400 espositori provenienti da più di 80 Paesi, offrendo un ecosistema privilegiato in cui gli operatori possono incontrarsi, sviluppare progetti di investimento, raccogliere finanziamenti e avviare collaborazioni commerciali.

Roma sarà presente per raccontare l’imponente piano di riqualificazione, rigenerazione e sviluppo messo in campo dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Gualtieri che trasformerà la Capitale d’Italia nell’arco dei prossimi dieci anni, in una città più accogliente, più sostenibile, più efficiente e dove sarà più semplice e conveniente investire.

Lo stand Transforming Roma (C11), allestito con led wall e realizzato in collaborazione con Risorse per Roma, ospiterà un ricco calendario di incontri, talk e workshop e sarà, per tutta la durata della fiera, il luogo in cui i visitatori del Mipim potranno conoscere la trasformazione in atto nella città.

Roma, infatti, è ad oggi un grande cantiere a cielo aperto con oltre 1500 cantieri tra cui: la grande area pedonale di Piazza Pia, che collegherà Castel Sant’Angelo a San Pietro, i lavori di riqualificazione del nodo Termini e a Piazza San Giovanni, l’avvio della realizzazione del Museo della Scienza di Roma nell’area delle ex caserme di via Guido Reni nel quartiere Flaminio, con un investimento di 75 milioni di euro complessivi e la riqualificazione, del complesso della ex Fiera di Roma grazie a un investimento della proprietà di circa 200 milioni di euro.

A questi si affiancano gli interventi nei territori più periferici attuati attraverso tre Piani Urbani Integrati (PUI) finanziati con il PNRR per 180 milioni di euro a Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà e quelli del PinQua – Piano Nazionale per la qualità dell’Abitare: tre interventi, Tor Bella Monaca, Via del Porto Fluviale e via Cardinal Capranica, per un investimento complessivo di 55 milioni di euro per riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l’accessibilità, la sicurezza e la rifunzionalizzazione di spazi ed immobili pubblici, migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

E ancora il piano per l’ammodernamento delle infrastrutture: dagli interventi sulla mobilità per il rilancio del trasporto pubblico attraverso un investimento poderoso da 6,5 miliardi di euro su infrastrutture e nuove politiche della mobilità, a quelli per il progetto ‘Roma capitale 5G’, una proposta di partenariato pubblico-privato, con un investimento complessivo di 97,7 milioni di euro per lo sviluppo di un’infrastruttura per la copertura in tecnologia 5G della città, basata su small cells, per un potenziale di 6mila punti di propagazione di segnale, copertura di tutte le linee della metro (A, B, C) e una rete free WiFi ad accesso seamless con circa 850 punti di presenza tecnologicamente avanzati, distribuiti in 100 piazze di rilevanza pubblica. Sempre sul fronte dell’ammodernamento tecnologico di Roma, tra i principali progetti finanziati c’è, inoltre, la realizzazione del Rome Technopole polo multi-tecnologico e transdisciplinare internazionale per la didattica, la ricerca ed il trasferimento tecnologico, specializzato soprattutto sulla transizione energetica, transizione digitale, salute e biopharma, finanziato con 110 milioni di fondi PNRR.

Il programma degli incontri che si terranno presso lo stand sarà aperto martedì 12 marzo alle ore 17 con il workshop Roma capitale si presenta: sostenibilita’ e public-private partnership a cui parteciperà, tra gli altri, l’Assessore Veloccia.

Tre gli appuntamenti previsti per mercoledì 13 marzo: alle ore 10.30 ci sarà il workshop “le Istituzioni, la visione e gli strumenti per la rigenerazione urbana” sempre con la partecipazione dell’Assessore Veloccia; alle ore 14.30 ci sarà l’incontro “Il “living” nelle sue diverse forme: multifamily, affordable, student …” mentre alle 15.45 si parlerà di “hospitality & turismo: le infrastrutture per il turismo”.

Giovedì mattina, alle 10, ci sarà l’evento “Le opportunità di Roma: progetti e investimenti nella Città Eterna” che vedrà la partecipazione del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; alle 12 si terrà il workshop “L’asset class direzionale e lo sviluppo di nuovi business district” mentre alle 14.45 si parlerà de “Le asset class alternative: healthcare, datacenter, last mile…”.

Il programma dettagliato con tutti i relatori sarà disponibile sul sito di Roma Capitale comune.roma.it

