Trasporti pubblici Roma – Celli: “Il rientro in servizio dei treni della Metro C è una buona notizia per territorio”

“Entro la fine del mese saranno di nuovo operativi tutti i treni della linea C della metropolitana grazie alla riammissione in servizio anche degli otto convogli che erano stati sospesi per motivi di manutenzione. Si tratta di un risultato fondamentale raggiunto dalla nostra amministrazione che permetterà di garantire piena efficienza ad una linea che serve una parte importante del territorio romano. Una buona notizia per tanti cittadini e lavoratori che quotidianamente raggiungono il centro della città in metro e che finalmente non saranno più costretti a tempi di attesa lunghi alle banchine. Recuperiamo in questo modo ritardi e mancati interventi di manutenzione che abbiamo ereditato e ai quali stiamo ponendo rimedio con un attento e proficuo lavoro di potenziamento e rafforzamento dell’intero sistema metropolitano. E’ frutto di un lavoro di squadra che sta vedendo in prima linea il sindaco Gualtieri con l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè nello specifico. Un ringraziamento quindi ad Ansfisa, alla Commissione Tecnica, ad Atac e al Dipartimento per aver trovato una soluzione a questa problematica”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.