 Trasporti Roma – Bilancio Atac, il sindaco Gualtieri: “Evitato il fallimento, la società è finalmente in utile”

“Abbiamo ereditato Atac sull’orlo del fallimento mentre adesso è per la prima volta in utile, grazie ad una gestione efficace che ha intrapreso un percorso virtuoso di risanamento e di rilancio. Per farlo ci siamo affidati ad un management di alto livello, abbiamo fatto uscire la società dal concordato preventivo e consentito l’avvio di una stagione record di investimenti che vanno dalla realizzazione in corso di un piano di manutenzioni senza precedenti e dall’assunzione di centinaia di autisti, fino all’avvenuto acquisto di centinaia di nuovi bus, di decine di nuovi convogli della metro e alla più grande gara europea per l’acquisto di tram.

Il Bilancio 2023 di Atac testimonia l’importanza del lavoro fatto e che si può riassumere in più investimenti, 11 milioni di utili, aumento dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio e riduzione dei costi e dei debiti.

Ringrazio il Direttore Generale Zorzan e il Presidente Mottura per l’impegno straordinario che stanno mettendo al servizio dei mezzi di trasporto pubblico della Capitale e che ci permetterà di arrivare pronti all’appuntamento del Giubileo, recuperando anni di ritardi.

Stiamo ponendo le basi di un servizio che, dopo la chiusura degli inevitabili cantieri di manutenzione e l’arrivo degli altri nuovi mezzi acquistati, potrà definitivamente restituire ai romani un trasporto pubblico completamente rinnovato e in grado di incidere profondamente sulla loro qualità di vita”.

