Trasporti Roma, blackout ferma Termini per ore mentre Raggi esulta: “In 2 anni fatto piccolo miracolo”

Due ore di stop per la stazione Termini di Roma rimasta chiusa questa mattina per un problema tecnico dalle 8 alle 10.20 circa. Un blackout improvviso che ha costretto i pendolari armati di torce dei telefoni a lasciare al buio la fermata. Se i treni successivi hanno ‘risolto’ il problema saltando la fermata, è andata peggio a centinaia di passeggeri della linea A che si trovavano nei corridoi della stazione. “I militari ci hanno accompagnato alle uscite facendoci prendere le scale” hanno raccontato alcuni pendolari all’uscita dalla stazione.

Mentre i romani facevano i conti con i disagi dei trasporti, la sindaca ha postato su Facebook con hashtag Sapevatelo, la propria visione dei mezzi pubblici capitolini.

“In soli due anni è stato fatto un piccolo miracolo – scrive la Raggi – abbiamo salvato Atac, l’azienda di trasporto pubblico di Roma, e comprato 555 bus in soli due anni. Entro il 2021 saranno oltre 900 i mezzi completamente nuovi nelle strade di Roma. Li potete riconoscere dalla scritta “+BusXRoma” e sicuramente a molti di voi sarà capitato di prenderli.

Al nostro arrivo abbiamo trovato autobus vecchi: alcuni con oltre 20 anni di età, altri dimenticati nei depositi. Abbiamo cambiato le regole del gioco e ricominciato a investire, senza fare sprechi. In concreto vuol dire anche realizzare più collegamenti per le nostre periferie. Un bel risultato per la nostra città”.