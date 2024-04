Trasporti Roma – Casini e Leoncini (Iv): “Lo sciopero Atac dalle 20 alle 24, motivazioni sulla fascia oraria incomprensibili

“Giornata difficile per chi si muove in città e per i tanti pendolari della Regione a causa dello sciopero indetto per oggi da Cgil e Uil a cui hanno aderito anche Atac, Cotral e Roma Tpl.

La mobilitazione, che non ha un orario di svolgimento uguale per tutti i lavoratori del settore, ha una ricaduta pesante sul traffico e sulla mobilità cittadina, già messa a dura prova dai ritardi, dalle cancellazioni e dai mille disservizi quotidiani del trasporto pubblico locale.

Criticità anche per quel che riguarda l’accessibilità delle stazioni, dove non è garantito nemmeno il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Una vergogna.

Se a questo aggiungiamo la chiusura anticipata alle 21, almeno fino a dicembre, della linea A della metro senza che sia stato previsto un servizio sostitutivo adeguato, il quadro del caos e dei disagi di oggi è completo. I cittadini sono sempre più esasperati, con un sistema di trasporti che ha raggiunto ormai livelli inaccettabili di inefficienza.

Lo sciopero dei dipendenti Atac dalle 20 alle 24, poi, è davvero incomprensibile, ci fa pensar male e quasi dubitare sulle reali motivazioni: c’entrerà mica qualcosa la partita di stasera fra Milan e Roma?”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

