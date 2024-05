Trasporti Roma – Casini e Leoncini (Iv): “Meeting point per Ncc a Termini e Tiburtina, dall’Aula l’ok alla nostra mozione”

“L’Assemblea capitolina ha approvato oggi la nostra mozione con la quale impegniamo il sindaco e la Giunta ad attivarsi perché vengano istituiti meeting point e drop-off point dedicati al servizio di noleggio con conducente in aree adiacenti alle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina. Vogliamo in questo modo favorire il più possibile le operazioni di carico e scarico dei passeggeri in due zone strategiche della città, agevolando gli utenti che utilizzano il servizio, in particolare quelli con mobilità ridotta, gli anziani, le persone con disabilità e chiunque abbia maggiori difficoltà nella fruizione dei mezzi di trasporto pubblico. Gli Ncc svolgono una funzione complementare e integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea e riteniamo quindi sia stato importante aver dato oggi un segnale concreto di supporto alla categoria. Ci auguriamo ora che si sblocchi quanto prima anche l’iter per l’assegnazione delle nuove licenze promesse dal sindaco Gualtieri, un passaggio fondamentale in vista del Giubileo”. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max