Trasporti Roma – Italia viva: “Stop al disastro Atac, oggi e domani nelle piazze per promuovere la nostra petizione”

“Roma merita un trasporto pubblico efficiente e sostenibile, degno di una capitale europea. Per questo motivo, oggi e domani saremo in tante piazze e strade della Capitale per dire ‘stop’ alla disastrosa gestione Atac, restituire ai romani il diritto alla mobilità negata e promuovere la nostra petizione con la quale chiediamo che si metta finalmente a gara il servizio di trasporto pubblico locale, introducendo così criteri di concorrenza, efficienza e trasparenza”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio e Marco Cappa, Presidente di Italia Viva Roma.

Max