Trasporti Roma – L’Ass. Patanè: “Approvato il progetto definitivo e quadro economico tranvia Verano-Tiburtina”

“La Commissaria Straordinaria di Governo, Maria Lucia Conti, ha emanato un’ordinanza con la quale viene approvato il progetto definitivo e il Quadro Economico del Collegamento Tranviario tra Piazzale del Verano e Piazzale della Stazione Tiburtina”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.

“Dopo l’intesa con la Regione Lazio per l’approvazione del progetto definitivo della tranvia Verano-Tiburtina – aggiunge Patanè – e l’ordinanza della Commissaria di Governo, ora siamo pronti per l’indizione della gara per la realizzazione di un’opera che consentirà un rapido collegamento di superficie con la Stazione Tiburtina e con la Metro B e la cucitura tra le direttrici, da un lato, di viale Regina Margherita e, dall’altro, con Prenestina–Porta Maggiore e Aventino-San Giovanni-Porta Maggiore”.

