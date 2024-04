Trasporti Roma – Santori (Lega): “Servizi pessimi, nessun controllo sull’evasione delle tariffe, ma atac chiede l’aumento dei biglietti”

“Sosteniamo la necessità di un tavolo di confronto per esperire ogni tentativo utile a evitare l’aumento dei biglietti metro e bus da 1,50 a 2 euro, come indicato nelle proiezioni di Atac. L’azienda capitolina persevera nell’offrire un servizio pessimo cercando in cambio solo di incassare più denaro per far fronte al proprio disavanzo, mentre poco e nulla mette in campo nel contrasto all’ evasione delle tariffe a bordo dei mezzi pubblici. Il sindaco Gualtieri si confronti con la Regione e inizi finalmente quel percorso condiviso con la Pisana che avrebbe dovuto scandire ogni passaggio per evitare di finire sempre alla recita del solito copione tanto caro alla politica della sinistra capitolina: tasse, divieti e limitazioni in cambio di un impeccabile quanto quotidiano disservizio”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori.

Max