Trasporto pubblico Roma – “Ciaccheri (Alleanza Verdi e Sinistra): “ No ad un aumento del Bit per Roma”

“Abbiamo un servizio per il trasporto pubblico che ha ancora bisogno di essere infrastrutturato e all’altezza della nostra città. Gli sforzi del Comune in questo senso sono essenziali per rendere il diritto alla mobilità concreto a Roma.

Far pesare le opere di infrastrutturazione sulle tasche di chi ha necessità per lavoro, per vivere e per attraversare Roma è uno scaricabarile che toglie la grana al governo nazionale e regionale di provvedere alle risorse necessarie per fare in modo che la nostra città garantisca un servizio di qualità.

Un altro modello sostenibile è possibile solo se effettivamente sia per tutte e tutti e che quindi garantisca un’accessibilità popolare”.

Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, Amedeo Ciaccheri.

Max