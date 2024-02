Trasporto pubblico Roma – Il M5S e LCR: “Gualtieri e Patanè negarono i fondi Tpl, ora invece li pretendono”

“Fermi tutti: Gualtieri e Patanè ‘se so’ svejati’, per citare un noto film. I nuovi ‘marchesi del Grillo’ si sono accorti ora che Roma ha bisogno di più fondi statali per i trasporti, e ne ha bisogno in maniera diretta, senza passare dagli stanziamenti della Regione. Altrimenti, minacciano, saranno costretti ad aumentare i biglietti.

Ma basterebbe fare un piccolo esercizio di memoria per ricordare che, fino a pochi anni fa, proprio Gualtieri e Patanè erano rispettivamente Ministro dell’Economia e Presidente della Commissione Trasporti della Regione Lazio e avevano le ‘chiavi’ per sbloccare questa situazione. Al Campidoglio invece c’eravamo noi e chiedevamo la stessa cosa che loro pretendono adesso.

Allora spieghino ai romani: perché non hanno dato più soldi a Roma quando potevano? Perché non hanno slegato i fondi dall’approvazione della Regione? Perché hanno tenuto in scacco per anni la nostra città? Forse perché per loro viene prima la convenienza politica, e solo dopo i bisogni dei cittadini?“

Lo dichiarano, in una nota, l’ex sindaca di Roma e consigliera M5S Virginia Raggi, la capogruppo capitolina M5S Linda Meleo e il capogruppo capitolino della Civica Raggi Antonio De Santis.

Max