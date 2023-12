Trump, la risposta che allarma: “Io dittatore? Solo per il primo giorno”

(Adnkronos) – Se l’ex presidente Donald Trump verrà rieletto alle elezioni Usa 2024, sarà “un dittatore ma solo per il primo giorno”. In un incontro con gli elettori in Iowa trasmesso da Fox News, il tyccon ha risposto alla domanda del conduttore Sean Hannity che gli ha chiesto se avrebbe abusato del potere per cercare vendetta.

“Può promettere stasera davanti all’America che in nessun caso abuserà dei suoi poteri come punizione contro qualcuno?”, ha chiesto Hannity. “Da presidente non sarò un dittatore… salvo il primo giorno”, ha risposto Trump, che alla richiesta di chiarimenti, ha aggiunto: “Chiuderò le frontiere e poi trivellerò, trivellerò, trivellerò”.

I commenti di Trump sono arrivati dopo che il tycoon non aveva risposto direttamente a una precedente domanda di Hannity che gli ha chiesto se avesse intenzione di “abusare del potere, infrangere la legge, usare il governo per perseguitare le persone”. “Intende dire quello che loro stanno facendo a me adesso?”, ha replicato Trump replica a bruciapelo apparentemente riferendosi ai democratici.

Ma il conduttore ha insistito: “Si ma promettere di non abusare?” “Adoro questo ragazzo”, ha chiosato Trump, riferendosi a Hannity. “Dice: ‘Non diventerai un dittatore, vero?’ e io rispondo: “No, no, no. A parte il primo giorno: chiudo le frontiere e trivello. Dopo quello, non sarò un dittatore.”