Trump, “Riaprire anche se più vittime”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole riaprire l’America a tutti i costi. “Non possiamo tenere chiuso il nostro Paese per i prossimi cinque anni. Alcune persone saranno colpite? Sì, anche duramente. Ma dobbiamo riaprire“, ha detto nel corso di una visita in un’azienda che produce mascherine in Arizona.

Un concetto sottolineato da Trump anche in un’intervista alla Abc News. “Ci possono essere alcuni decessi perché le persone non resteranno rinchiuse in un appartamento o in una casa”.

Trump spera di riaccendere i motori dell’economia al più presto per uscire da una crisi che ha bruciato in sole sei settimane 30 milioni posti di lavoro.

Molti Stati, come Texas, Florida, Georgia e Colorado hanno già iniziato ad allentare le misure restrittive. Il Michigan è invece teatro di proteste contro la governatrice democratica Gretchen Whitmer per aver prolungato il lockdown. Lo Stato di New York, il più colpito dalla pandemia, resta invece chiuso fino al 15 maggio. Ieri notte, causa disinfestazione, la metropolitana di New York si è fermata per la prima volta in 115 anni di storia.

Negli Stati Uniti sono 71.070 i decessi per il Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria, 2.142 nella sola giornata di ieri. Superano un milione e duecentomila i contagiati.

Mario Bonito