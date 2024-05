Tumori al seno – Torna ‘Race for the cure’ torna al Circo Massimo, dal 9 al 12 maggio per sensibilizzare alla prevenzione tra giochi e laboratori creativi

Rainbow conferma la straordinaria collaborazione con Komen Italia, iniziata nel 2021, e sarà presente anche quest’anno a Race For The Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno nel mondo, dal 9 al 12 maggio al Circo Massimo di Roma, con un fitto calendario di attività e grandi novità. Winx Club sarà partner di Komen Italia per il quarto anno consecutivo con la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione. I partecipanti alla manifestazione potranno supportare ulteriormente la lotta ai tumori del seno grazie ad una bandana scaldacollo realizzata in esclusiva in occasione dei 25 anni della RACE FOR THE CURE e dei 20 anni di Winx Club: il ricavato verrà interamente destinato alla realizzazione di progetti Komen. Ma la grande novità di quest’anno sarà l’angolo interamente dedicato ai più piccoli, la Rainbow Kids Area, dove saranno presenti le property e i brand più amati dalle famiglie: Pinocchio and Friends, 44 Gatti, Summer & Todd l’allegra fattoria in onda tutti i giorni su Rai Yoyo; ma anche Geromino Stilton, l’affidabile ed amato compagno di stratopiche avventure dei ragazzi creato da Elisabetta Dami e tradotto in 53 lingue, e I Puffi, brand multigenerazionale famoso in tutto il mondo. Dal 9 al 12 maggio, tutti i partecipanti alla manifestazione avranno la possibilità di incontrare i personaggi di tante avventure, e potranno divertirsi con giochi e laboratori creativi ideati per questo imperdibile appuntamento di solidarietà https://www.raceforthecure.it/race-cure-roma/programma-race-2024/ Rainbow, la global content company fondata da Iginio Straffi, fiore all’occhiello del Made in Italy e tra i principali protagonisti al mondo per la creazione di contenuti animati e live action, sposa i valori e i progetti di Komen Italia, supportandola nelle attività svolte con i suoi personaggi portatori di valori positivi e inclusivi.