Turchetta (Bambino Gesù): “Salute e sport fondamentali per la vita”

“Sport e salute sono le due S fondamentali della vita. La salute è la cosa più importante di tutte e quando si unisce lo sport, associamo una buona condizione fisica. In giornate come questa è importante fare delle indagini che ti permettono di capire com’è la tua condizione. In questi due anni, soprattutto i più giovani, hanno perso la loro attività sportiva e il contatto con gli amici e la competizione, quindi parlare di sport e salute è parlare di due elementi fondamentali della vita di tutti i giorni per gli adulti, ma maggiormente per i bambini”. Lo ha detto Attilio Turchetta, responsabile della medicina dello sport dell’Ospedale Bambino Gesù, parlando a margine della manifestazione Tennis & Friends al Foro Italico.

Durante questi ultimi due anni “i ragazzi si sono mossi meno e spesso con un videogioco e una televisione davanti – ha sottolineato – ma la cosa che più ci ha preoccupato è stato vedere un elemento quasi di disamore verso l’attività fisica. Il nostro obiettivo è quello proprio di dare una spinta in più per quanto riguarda la voglia di fare le cose, che viene dalla giusta informazione.”