Turismo – AssoMalta rafforza il legame tra Italia e Malta con l’apertura di una sede di Rappresentanza a Napoli

AssoMalta, l’Associazione del Commercio Italo-Maltese, annuncia l’apertura di una sede di Rappresentanza a Napoli, presso il Polo dello Shipping.

A darne notizia il Presidente di AssoMalta, Avv. Stefano Colombetti che ha dichiarato: “La nuova sede rappresenta un ponte ideale tra le regioni meridionali d’Italia e Malta, due aree geografiche che vantano una storia comune e una solida collaborazione economica. AssoMalta si pone come punto di riferimento per le aziende maltesi in Italia, che operano nei diversi settori del commercio, della cultura, del turismo e dei progetti europei, favorendo lo sviluppo di nuovi scambi commerciali e l’internazionalizzazione delle imprese.”

Turismo, le attività di AssoMalta

AssoMalta svolge un ruolo fondamentale nel promuovere e rafforzare le relazioni commerciali tra Malta e l’Italia. L’Associazione offre una vasta gamma di servizi ai suoi associati, tra cui:

Informazione : AssoMalta fornisce informazioni aggiornate sulle opportunità commerciali e sugli adempimenti normativi in entrambi i Paesi.

: AssoMalta fornisce informazioni aggiornate sulle opportunità commerciali e sugli adempimenti normativi in entrambi i Paesi. Formazione : L’Associazione, tramite propri associati, organizza webinar, corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle aziende associate.

: L’Associazione, tramite propri associati, organizza webinar, corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle aziende associate. Assistenza : fornisce inoltre, tramite partnership professionali assistenza legale, contrattuale e fiscale ai suoi associati.

: fornisce inoltre, tramite partnership professionali assistenza legale, contrattuale e fiscale ai suoi associati. Networking: l’Associazione organizza eventi e incontri B2B per favorire il networking tra le aziende italiane e maltesi.

Turismo, l’importanza della sede di Napoli

“L’apertura della sede di Napoli rappresenta un passo strategico per AssoMalta” – ha dichiarato Sergio Passariello, Segretario Generale dell’associazione” – “Napoli, con il suo porto e la sua posizione strategica nel Mediterraneo, rappresenta un punto d’incontro naturale tra Malta e l’Italia. La nuova sede consentirà ad ASSOMALTA di essere ancora più vicina alle aziende maltesi che hanno rapporti con il capoluogo partenopeo e la Campania e di rispondere alle loro esigenze in modo più efficace.”

“La sinergia tra le nostre due aree geografiche” – aggiunge il Geom. Salvatore Palantra, Consigliere con delega alle Regioni del Sud – “unite da una storia comune e una solida vocazione mediterranea, rappresenta un fattore chiave per la crescita economica e la competitività nel panorama internazionale. Sono lieto di poter contribuire allo sviluppo di nuove opportunità commerciali e di collaborazione in settori strategici come il commercio, la cultura, il turismo e i progetti europei.”

Turismo, Coccia (AssoMalta e Referente del Polo dello Shipping)

“Accogliamo con grande entusiasmo l’apertura della sede del’Associazione presso il Polo dello Shipping di Napoli. La presenza di un’associazione di riferimento come AssoMalta all’interno del nostro polo rappresenta un valore aggiunto per tutte le aziende operanti nel settore marittimo e logistico, sia italiane che maltesi. La collaborazione con il Polo dello Shipping favorirà la creazione di nuove sinergie e opportunità di business, rafforzando il ruolo di Napoli come hub strategico nel Mediterraneo.”

