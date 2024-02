Turista perde portafoglio con 3mila euro, 36enne lo trova e lo riconsegna

(Adnkronos) –

Un turista ha perso il portafogli con dentro circa 3mila euro, ma un ragazzo lo ha trovato e riconsegnato alla polizia. E’ accaduto a Prato nei giorni scorsi. Un italiano di 36 anni, residente in Svizzera, si è recato in Questura per consegnare il portafoglio, ritrovato in viale della Repubblica, all’interno del quale c’erano documenti e contanti. Il turista aveva presentato denuncia di smarrimento e la polizia, dopo una serie di ricerche perché non era rintracciabile ai recapiti forniti, è riuscita a rintracciarlo e a informarlo della bella notizia. Ieri il turista e il 36enne sono stati invitati negli uffici della polizia ed è avvenuta la riconsegna.