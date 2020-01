Tutti gli stili delle nuove ringhiere moderne e raffinate

In qualsiasi casa a due piani compaia una scala, che si tratti di una villa distribuita su più piani oppure di un appartamento con la mansarda, è sempre bene scegliere con attenzione tra la vasta proposta di ringhiere moderne quella che si fonde alla perfezione con l’abitazione. La struttura che va a completare la scala deve rispondere principalmente a due criteri essenziali: prima di tutto deve possedere la qualità necessaria per garantire sicurezza e allo stesso tempo deve risultare elegante e in sintonia con lo stile degli arredi.

Ci sono soluzioni che sanno sorprendere

Sul mercato si possono trovare diverse tipologie di ringhiere moderne e classiche, proposte che variano per design e per impiego di materiali. A volte la scelta più elegante si rivela proprio quella che non era nemmeno stato ipotizzata o presa in considerazione, quella che magari ci sorprende perché produce quel contrasto unico, capace di creare un connubio di stili raffinato e perfetto. Mai sottovalutare a priori quindi le infinita possibilità di scelta che possono stupire positivamente e caratterizzare in maniera scenografica gli ambienti.

Linee minimali o dettagli elaborati?

Ci sono ringhiere moderne, semplici ed eleganti, che prediligono le linee minimali all’insegna dell’essenzialità. Sono modelli che in genere si scelgono quando si preferisce puntare su un’uniformità visiva d’insieme, sull’ariosità degli spazi e su una pulizia architettonica che predilige la semplicità. Altrettanto attuali sono le ringhiere dal disegno più elaborato, arricchite di particolari e dettagli che attirano l’attenzione, o strutturate con geometrie importanti. L’obiettivo di questo genere di ringhiere moderne è innanzitutto quello di non passare inosservato, anzi lo scopo è attirare lo sguardo per sottolineare la propria funzione di elemento d’arredo dalla forte personalità.

Non solo ferro: quando il materiale arreda

Per quanto riguarda i materiali usati per le ringhiere moderne c’è una possibilità di scelta un filo più ampia rispetto ai materiali utilizzati per le ringhiere di gusto più classico. Le strutture in ferro sono le più diffuse e gettonate, perché coniugano alla perfezione la funzione primaria, che è quella di protezione, con una versatilità stilistica capace di soddisfare un ampio range di desideri. Basti pensare alle diffusione delle scale con ringhiera in ferro battuto o alle scale per esterni: il ferro regno sovrano.

Nella ricerca di ringhiere per scale da interni però ultimamente ci si orienta con sempre maggior frequenza verso materiali più ricercati. Acciaio, legno, alluminio e vetro sono tutti materiali che sono impiegati nella realizzazione di ringhiere per scale moderne e classiche da interni.