‘Tutti Taxi per Amore Day’: sabato prossimo torna la giornata di Festa e Solidarietà per i ragazzi del Don Guanella

Sabato 6 aprile torna Tutti Taxi per Amore Day – Il Canto dei Colori: 100 Taxi accompagneranno le ragazze e i ragazzi ospiti dell’Opera Don Guanella in visita alla Villa di Massenzio sull’Appia Antica.

La seconda tappa della giornata sarà al Gianicolo, con un’esibizione della banda musicale della Polizia Locale in ricordo di Anna Vincenzoni, l’ex assessora del Municipio I scomparsa un anno fa e da sempre sostenitrice dell’iniziativa.

L’evento è organizzato dall’Associazione Tutti Taxi Per Amore – OdV, in collaborazione con Insieme Next Gen – APS e con il supporto dell’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina.

Ad accompagnare i ragazzi nel loro tour anche i bikers dell’AMFO – Associazione Motociclisti Forze dell’Ordine e della Polizia locale di Roma Capitale.

“Abbiamo voluto offrire – sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – un’occasione speciale ai ragazzi del centro di riabilitazione disabili dell’Opera don Guanella che sabato vivranno una loro giornata da ‘protagonisti’, accompagnati dai taxi e dalla Polizia locale, per diventare ‘turisti speciali’ in visita per Roma tra siti archeologici e il concerto dedicato al Gianicolo. Un’occasione di svago e di arricchimento importante, soprattutto perché si tratta della prima edizione dopo la pausa a causa della pandemia”.

“In un mondo troppo spesso in bianco e nero – spiega il presidente di Tutti taxi per amore-OdV Marco Salciccia – i ragazzi ci regalano i colori della diversità portando la loro luce. È una giornata di festa anche per le famiglie dei tassisti e per i volontari, in cui tutti riceviamo sicuramente molto più di quello che doniamo”.

“Le ragazze ed i ragazzi del Don Guanella – racconta la presidente Insieme Next Gen APS Vanessa Curcio – sono unici. Le relazioni che si instaurano con loro sono autentiche e come in ogni amicizia ci danno l’opportunità di arricchirci e farci crescere. Sono loro a guidarci alla scoperta di un mondo fatto di uguaglianza e amore per il prossimo. Noi giovani di Insieme crediamo fermamente che questo approccio, basato sull’inclusione e l’uguaglianza, abbia la forza di cambiare il mondo”.

