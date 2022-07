Ucraina: “Distrutto principale ponte di Kherson”

(Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno distrutto l’Antonivskiy, il principale ponte di Kherson che attraversa il fiume Dnieper. Lo ha annunciato su Telegram il portavoce dell’amministrazione militare di Odessa, Sergei Bratchuk.

“Nell’area di Kherson le forze russe hanno molto probabilmente realizzato due ponti di barche e un sistema di traghetti per compensare il fatto che i ponti vicini sono stati danneggiati nei recenti raid” aveva riferito in precedenza l’intelligence britannica in un nuovo aggiornamento del conflitto in Ucraina pubblicato su Twitter.